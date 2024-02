Sanremo | Emma e la dedica sottovoce al padre prima dell’esibizione | “Questa è per te”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’uomo cheMarrone ha più amato si chiamava Rosario ed era suo. Scomparso nel 2023, Rosario Marrone era malato di leucemia: stasera lei lo ha voluto ricordarendo proprio altanto amato la sua esibizione. Giorgia che dice “vaispacca” e lei “papàè per te” io sto piangendo non ironicamente per questo momento.#2024 pic.twitter.com/02kruE7e74— •LP• (@isorrisidiem) February 7, 2024 Rosario Marrone, il ricordo dell’ultima telefonata dicon suoIn un’intervista toccante a Vanity Fair,ha aperto il suo cuore, condividendo il legame unico e indissolubile che aveva con suo, un rapporto che superava la classica dinamica genitore-figlio per ...

Di quelli che avremmo accostato al rapper di Secondigliano anche senza saperlo. Anche lontano da Sanremo 2024. Sul palco dell'Ariston non cambia nulla: esattamente come nel giorno del suo esordio, ...Gazzelle fa centro con il suo pezzo migliore, delude il reggaeton sotto tono di Fred De Palma. Mahmood si prende la scena. Tutti i voti dei cantanti in gara ...«Papà, questa è per te». Così Emma prima di esibirsi con la sua "Apnea", in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Una dedica al ...