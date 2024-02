Sanremo e il terrore di dire la parola “politica” | le scuse di Dargen D’Amico sull’appello per Gaza

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 8 febbraio 2024)D'Amico che torna indietro rispetto all'appello pacifista, Amadeus che prende posizione sui trattori ma dice che non è politica. A2024 va in scena la "non presa di posizione aprioristica", figlia deldi essere apparentati a qualsiasi tipo di partito in un paese in cui prevale una logica di tipo tribale, dove o sei con me o contro di me.