Sanremo | dopo le polemiche John Travolta è scappato Dove lo hanno pizzicato

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ormai il-gate sta (s)travolgendo tutti. Il web è inondato da una miriade di meme e tra le domande circolate sui social sotto le immagini del volto per nulla divertito della star hollywoodiana la più frequente è stata una su tutte: “chi te l’ha fatto fare?”. La risposta è senza dubbio la più semplice: il cachet decisamente notevole (200mila euro per pochi minuti di messa in onda). Ma oggi l’attore aveva bisogno di prendere aria,la figura di ieri sera e ha deciso di dedicarsi a un altro lavoro. Ma dov’era?Leggi anche:e la pubblicità occulta per le scarpe di: cosa non torna Dov’eraIl divo di Hollywood era sul set di uno spot con la conduttrice tv Diletta Leotta, di cui i bene informati parlano di cachet ...

Amadeus ha dato il via alla terza puntata del Festival di Sanremo, tornando a parlare di John Travolta, al centro di polemiche e discussioni dopo la puntata di ieri. Amadeus e le parole su John ..."Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo ...scriveteci per farci sapere se dopo l'Aristonello qualcuno ha letto o meno le ...(ANSA) - SANREMO, 08 FEB - "Non sono abituata ai primi posti, la mia comfort zone è l'ultimo. Dopo il primo posto di lunedì, anche il terzo di ieri mi ha stupito: per fortuna che ero già a letto, ...