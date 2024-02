Sanremo | anche Fiorello rompe il silenzio | John Travolta? Capace di intendere e di volere Era d' accordo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna ail Tapiro d’oro per aver coinvoltonel "Ballo del qua qua" in diretta nazionale al Festival di. "È la gag più terrificante della televisione italiana, l’abbiamo fatta grossa. Non...

La mobilitazione è in corso da settimane ormai, in molti Paesi europei (qui una sintesi delle motivazioni alla base della protesta). In Italia è ... (today)

La qua qua dance di ieri sera di John Travolta ha fatto il giro dei social, ma quello che è successo durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha sorpreso anche gli stessi protagonisti.«Vittoria o premio della critica un po' tutti e due non si può fare Questa volta sogno in grande anche perché questo è il mio ultimo Sanremo».A Sanremo va in scena la terza serata ...Vestita di bianco, con una camicia piumata ironizza sui look: «Ringrazio il mio stilista che ha vestito anche Jennifer Lopez, Madonna, Michelle Obama, Taylor ...