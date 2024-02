Sanremo | Amadeus replica in diretta alle critiche su John Travolta

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La polemica suha tenuto banco per tutto il giorno oggi a, soprattutto durante la conferenza stampa, doveha precisato quanto accaduto e commentato stizzito l'eccessiva attenzione riservata alla gag del ballo del qua qua fatta con Fiorello. In apertura della terza...

Altri 15 artisti in gara. Il ciclone Teresa Mannino a Sanremo 2024 . E poi un'altra star internazionale, Russell Crowe (e speriamo che non vada a ... (ilmattino)

Altri 15 artisti in gara. Il ciclone Teresa Mannino a Sanremo 2024 . E poi un'altra star internazionale, Russell Crowe (e speriamo che non vada a ... (ilmessaggero)

Il drammaturgo e il cantante portano all’Ariston la “questione sociale“. Amadeus: “Nell'ultimo anno ogni giorno 4 lavoratori sono usciti di casa per andare a lavoro e non sono mai tornati” ...Poi le gag con il conduttore. «Amadeus ma che cosa hai combinato È un mese che si parla solo di Sanremo. I giornalisti sono tutti qua: se succede un fatto nel mondo, non lo scopriremo mai. Ma è bello ...Eros Ramazzotti ha parlato dei bambini che vivono in zone di guerra e invocato la pace durante l'esecuzione di 'Terra promessa' a Sanremo 2024 ...