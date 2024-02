Sanremo 2024 – Tra poco i 15 artisti in gara ed il nutrito parterre di ospiti Russel Crowe in testa | co-presentati dalla Mannino La minaccia degli agricoltori…

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 8 febbraio 2024)– Mentre gli spettatori iniziano ad assieparsi all’esterno del Teatro Ariston in attesa di prendere posto in sala, monta l’impazienza per l’inizio di questa terza serata che, su tutti, vedrà sul palco la presenza del ‘Gladiatore’ (australiano). L’attore, molti non lo sanno, è anche un discreto musicista, e visto che si accinge a girare l’Italia in tourneé con la sua band blues, la ‘& The Gentlemen Barbers’, stasera passerà sul palco dell’Ariston per dare un saggio anche delle sue doti musicali. Occhio a Fiorello che, dopo l’infelice gag di ieri con Travolta, stavolta con ‘Massimo’ rischia ‘un colpo di daga’!– Stasera sul palco dell’Ariston anche Sabrina Ferilli, Edoardo Leo, Paolo Janacci, lo scrittore Stefano Massini, ed i cantanti ...