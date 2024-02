Sanremo 2024 | terza serata | scaletta | ospiti e abbinamenti dei big

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Giro di boa per il Festival di, che giunge alla suagiovedì 08 febbraio con i quindici artisti in gara che non si sono esibiti nella sera precedente. Al fianco di Amadeus arriva Teresa Mannino che in conferenza stampa afferma: “per qualsiasi artista italiano c’è questo desiderio del Festival, lo stesso per me. Poi ad un certo punto questo desiderio quasi non c’era più, o meglio non ci ho più pensato. E proprio allora mi ha chiamato Amadeus. Sul momento mi è sembrato strano, perché appunto perché non ci pensavo, però adesso che sono nella macchina è molto divertente”. “Fin dalle prove, ho visto Lorella Cuccarini sul palco, è stato divertentissimo – prosegue – Per me essere qui è un po’ un gioco per il fatto di essere dentro una cosa che guardavo quando ero bambina e ho guardato fino all’anno ...