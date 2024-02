Sanremo 2024 | terza serata | gli ospiti e i cantanti in gara

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Aè già tempo di. Sul palco dell’Ariston, dopo aver ascoltato tutte e 30 le canzoni nel corso dellainaugurale di martedì e 15 delle 30 per una seconda volta mercoledì, tocca ai restantiinesibirsi questa sera, presentati dai loro colleghi. Ma ci sarà spazio anche per tanti, dall’attore Russell Crowe con la sua band, agli attori Sabrina Ferilli ed Edoardo Leo e iGianni Morandi ed Eros Ramazzotti. tefano Massini e Paolo Jannacci dedicheranno una canzone ai morti sul lavoro. In Piazza Colombo l’esibizione di Paola & Chiara, sulla nave Costa Crociere quella di Bresh. Amadeus sarà affiancato nella conduzione da Teresa Mannino. Di seguito iche ...