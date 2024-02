Sanremo 2024 | terza serata | Eros Ramazzotti festeggia i 40 anni di Terra promessa

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nelladel Festival di, condotta da Amadeus e Teresa Mno, torna all’Aristonper celebrare i 40ditorna sul palco dell’Ariston, là dove è iniziata la sua carriera 40con. Per l’occasione, per questo importanteversario, si esibisce nel pezzo che, dal giorno dopo, ha consentito a questo ragazzo di periferia di diventare tra i più famosi cantautori italiani a livello internazionale. Una dedica ai ragazzi che sono in cerca di questa, sotto i bombardamenti. Scherza poi ...

La Rai sceglie il palco del Festival per ufficializzare il ritorno sulla tv di Stato il 28 febbraio in prima serata per celebrare i 70 anni del ... (sbircialanotizia)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.48: Alessandra Amoroso – “Fino a qui” 6.5: pezzo ‘amorosiano’ come non mai, che manderà in brodo di ... (oasport)

Chi non si è chiesto ascoltando Tuta Gold, il brano di Mahmood in gara al Festival di Sanremo, cosa ci faceva l’artista con 5 cellulari in tasca A rivelarlo è stato lui stesso… Leggi ...A Sanremo va in scena la terza serata, con la seconda parte della fase del Festival con i cantanti introdotti da altri "colleghi" in gara. Oltre alle canzoni, si susseguono gag e ospiti, da Eros ...Eros Ramazzotti ha parlato dei bambini che vivono in zone di guerra e invocato la pace durante l'esecuzione di 'Terra promessa' a Sanremo 2024 ...