Sanremo 2024 | terza serata al via | Russell Crowe ed Eros Ramazzotti tra gli ospiti

Altri 15 artisti in gara. E poi il ciclone Teresa Mannino a Sanremo 2024 . Le prime avvisaglie si sono già viste in conferenza stampa. La comica, ... (ilmessaggero)

Ecco cosa ha raccontato Russell Crowe nella conferenza stampa in vista della sua partecipazione come super ospite alla terza serata del Festival di ... ()

Sanremo, 8 feb. (askanews) - il pigiama party di Mahmood con i suoi fan a Sanremo nel suo truck-letto, a richiamare il suo nuovo album "Nei letti degli altri", in uscita il 16 febbraio.In gara con "Tu ..."Stavolta sogno in grande, è il mio ultimo Sanremo". Le parole di Loredana Bertè sono risuonante nella sala stampa del festival di Sanremo come un boato. L'annuncio ha colto di sorpresa un po' tutti.Non c’era Fedez come a Sanremo 2023 ma Rosa Chemical ne ha combinata comunque una delle sue. Archiviato il bacio strappato al rapper sul palco dell’Ariston… Leggi ...