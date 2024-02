Sanremo 2024 | terza serata al via | Russell Crowe ed Eros Ramazzotti tra gli ospiti

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) – Al via tra poco ladi. Oggi, giovedì 8 febbraio, ad accompagnare Amadeus sul palco dell'Ariston come co-conduttrice ci sarà l'attrice e comica siciliana Teresa Mannino. Quindici i cantanti che si esibiranno stasera. Ogni artista sarà presentato da un collega che si è già esibito nella seconda. Anche

terza serata del Festival di Sanremo 2024 , Tutto pronto per la diretta minuto per minuto di Leggo.it . Ad affiancare Amadeus ci sara Teresa Mannino . ... (leggo)

Sanremo – Mentre gli spettatori iniziano ad assieparsi all’esterno del Teatro Ariston in attesa di prendere posto in sala, monta l’impazienza per ... ()

"Sono qui per Napoli", dice invece il rapper 23enne Geolier, il preferito da Televoto e giuria delle radio, nella seconda serata del festival di Sanremo, arrivato al festival di Sanremo con il favore ...Come si vota da casa per Sanremo 2024 con il televoto: i numeri da chiamare e a cui inviare l'sms. Ecco i codici per votare cantanti e canzoni preferiti.Giovedì, 8 febbraio 2024 Home > aiTv > I trattori a Sanremo: vogliamo farci sentire e spiegare nostre ragioni Sanremo, 8 feb. (askanews) - Sette trattori del movimento "Riscatto Agricolo" si sono posi ...