Sanremo 2024 | Teresa Mannino sul caso Travolta | “Siamo colonia americana | siamo sudditi Arriva lui e fa quello che vuole | con la faccia incavolata”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Noi, dobbiamo stare zitti come stiamo zitti su tutto il resto“.non è ancora salita sul palco del teatro Ariston, eppure il suo intervento in conferenza stampa fa molto rumore. La comica, co-conduttrice del terzo appuntamento in programma stasera, commenta ildel giorno legato alle polemiche per la partecipazione di John. Pubblicità occulta, cachet stellare, un’esibizione del ballo del qua qua da dimenticare e cancellare: in 15 minuti di ospitata la starha sollevato una miriade di rimostranze.a poche ore dalla puntata, seduta accanto ad Amadeus in conferenza stampa prende la parola e si inserisce nel dibattito: “Non c’entro niente quindi ci ...