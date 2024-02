Sanremo 2024 | Striscia la notizia sul ‘caso’ Travolta | “La comparsata al Festival è stata annunciata sul sito del brand una settimana prima”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Non accenna a diminuire la polemica attorno alla presunta pubblicità occulta delle scarpe dell’ospite internazionale John, con il logo ben visibile e inquadrato dalle telecamere in diretta, derubricata come “errore” da parte della Rai. L’AgCom ha ricevuto alcune denunce e presentato un esposto. Secondo la Rai, come comunicato in conferenza stampa, si sarebbe trattato di un “errore”: si sono dimenticati di mettere una pecetta sul marchio.Lacon Pinuccio ha cercato di vederci chiaro sul caso e ha scoperto che suldell’azienda di scarpe, in una news del primo febbraio dedicata alle campagne sui media, siauna “comparsa speciale” aldiper la giornata del 7 febbraio. Il servizio del Tg ...