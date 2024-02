Sanremo 2024 | Serata Cover | tutti i duetti e gli ospiti internazionali presenti all’Ariston

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nellavenerdì i 30 BIG in gara interpreteranno canzoni del passato accompagnati da cantanti ed altri artisti scelti da loro stessi.è ormai in corso e le serate si susseguono a ritmo incessante tra canzoni,, look da commentare e tanto altro. E rispettando una tradizione ormai in essere da decenni, immancabile è ...

first appeared on MoltoUomo.it.