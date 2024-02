Sanremo 2024 seconda serata | Dargen D’Amico su Gaza | “Ho fatto tante ca**ate ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica” Standing ovation per Giovanni Allevi che si commuove sul palco – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Una lezione di grande umanità e amore per la vita è quella che il Maestrodà suldell’Ariston. Ospite delladel Festival diil compositore torna a suonare in pubblico dopo la malattia, e le sue parole commuovono non solo chi lo ascolta ma anche lui per primo. Meno esalinvece l’apparizione di John Travolta che viene coinvolto da Amadeus e Fiorello nel ballo del qua qua. A co-condurre è Giorgia, che festeggia 30 anni di E poi. In gara 15 delle 30 canzoni introdotte dagli altri 15 artisti che per stasera possono riposare. LA CRONACA DELLAMINUTO PER MINUTO 23.58 – Ci sembra giusto chiudere dopo un momento così bello come il medley di Giorgia. Per questo cari amici ci ...