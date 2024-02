Sanremo 2024 | seconda serata | Bob Sinclar fa ballare tutti dalla Nave

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024 , sul palco dell’Ariston, il cast di Mare fuori 4, d alla prossima settimana in onda su Rai2, per un ... ()

Occasione sprecata a Sanremo con John Travolta: dopo aver accennato i passi di Saturday Night Fever e Grease con il fan Amadeus, finisce con il ballare imbarazzato la qua qua dance con Fiorello. "This ...Giovanni Allevi commuove con il monologo sulla malattia, Giorgia canta e conduce come nessun altro, John Travolta travolto dall'imbarazzo per il ballo del Qua Qua e Mahmood che ci folgora. Ecco i mome ...Hanno fatto il loro debutto a Sanremo e consistono in due fratelli ermellini ...