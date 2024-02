Sanremo 2024 | Santi Francesi | «Domani Hallelujah come non l’avete mai ascoltata»

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ecco cosa hanno raccontato inella conferenza stampa al Festival didopo la prima esibizione della loro L’amore in bocca Iprotagonisti nella conferenza stampa in occasione della sua partecipazione al Festival di, raccontano le emozioni della prima esibizione: «Veniamo da un talent, non ci aspettavamo troppe differenze ma devo dire che poiha resettato tutto. Prima di salire sul palco ci sentivamose non avessimo mai cantato prima di allora, però ci siamo divertiti. Il livello di tensione prima di salire sul palco non è così alto, lo spazio del teatro è piccolo, c’è un ricircolo costante di persone». Per la serata duetti scelgono ...