Sanremo 2024 | Russell Crowe torna all’Ariston da italiano | «Orgoglioso delle mie origini»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il legame trae l’Italia è stretto, in particolare con il Festival di. «Un luogo folle», dice ridendo, doveoltre vent’anni dopo la sua prima ospitata, nel 2001, in piena hype dopo il successo da Oscar de Il gladiatore.nelle vesti di musicista, vesti che non tutti conoscono, non perlomeno quanto i suoi film ma che lui, ci tiene a specificare in conferenza stampa, considera la sua prima autentica pelle da artista. «Il mio primo disco è uscito nel 1982, molto prima di cominciare a fare film – ha detto – La musica è sempre stata importante nella mia vita, quando ero alle superiori volevo fare musica, vivevo con le mie band, suonavo nei piccoli club, il primo disco è uscito quando avevo 17 anni, quando allora mi chiedevano quale fosse il mio ...

Ricominciamo tutto, e quale posto migliore per i Negramaro se non lì dove tutto, perlomeno per il largo pubblico, è cominciato: il Festival di ... (open.online)

Venti punti in più al Fanta Sanremo per chi ha nella propria squadra Alessio Mininni, in arte Maninni . Il cantautore pugliese si è infatti ... (open.online)

Terza serata del festival di Sanremo e la voglia di scoprire i beauty look dei nostri artisti preferiti aumenta. Eccoli in ordine di apparizione ...«Votate per me. Io vorrei andare all'Eurovision, sogno in grande». Loredana Bertè regina della sala stampa al Festival di Sanremo 2024. Il sogno è vincere il ...Altri 15 artisti in gara. E poi il ciclone Teresa Mannino a Sanremo 2024. Le prime avvisaglie si sono già viste in conferenza stampa. La comica, che stasera affiancherà Amadeus ...