Sanremo 2024 | Ricchi e Poveri in gara con l’endorsement di Fiorello | “Rispetto per chi ha fatto la storia della musica italiana Votateli”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Avotate i. Mi schiero“. Chi parla è, che all’indomani delle pagellestampa relative agli ascolti in anteprima dei brani inprende le difese del gruppo (ieri un quartetto, oggi un duo) bocciato da gran partecritica con termini poco lusinghieri. “Ho visto e letto diversi commenti che non mi sono piaciuti sui. Innanzituttoper chi hacomunque la, quindi noi di Viva Rai 2 ci schieriamo con loro. Ogni giorno diremo: ‘Votate i’. Anche alle Europee” spiega ...

Ci sono anche Alessandro De Santi s (25 anni) e Mario Francese (26 anni) tra i big in gara al Festival di Sanremo 2024 . Loro sono i “ Santi Francesi “, ... ()

La storia dei Bnkr44 è tutta da raccontare. Partiti da Villanova, un paesino in provincia di Firenze, e arrivati fino a Sanremo . Un “treno dei ... ()

Chi rappa non sa cantare? Spesso e volentieri lo stereotipo è questo. A prendersi la scena del Festival di Sanremo 2024 ci sarà anche lui, Guido ... (ilfattoquotidiano)

“Noi siamo colonia americana , dobbiamo stare zitti come stiamo zitti su tutto il resto“. Teresa Mannino non è ancora salita sul palco del teatro ... (ilfattoquotidiano)

Russell Crowe , “ superospite ” di Sanremo 2024 – Russel Crowe , che partecipa alla terza serata di Sanremo 2024 dell’8 febbraio, non è solo “Il ... (urbanpost)

Martedì, 6 febbraio, prima dell'inizio del Festival, Emma, in collegamento da Sanremo, ha svelato a tutta la squadra, riunita a bordovasca in pausa dagli allenamenti alla Aspire Dome che ospita i ...Sanremo, 8 feb. (askanews) - Netta risposta di Amadeus all'ennesima domanda sul siparietto del Ballo del qua qua con Fiorello con John Travolta, che non è stato molto apprezzato sui social network. "S ...L'apparizione, il ballo del Qua Qua e il cachet di John Travolta a Sanremo tengono banco e fanno presagire anche sviluppi futuri di rilievo. Si parte dalle scarpe U-Power indossate dall'attore (ne è ...