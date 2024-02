Sanremo 2024 | quanto costa un biglietto per la serata finale? Prezzi a sei zeri per gli spot

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraiounper sedersi all’Ariston durante? E nelladi sabato? Eunotelevisivo durante il Festival? Sono giorni effervescenti questi, dove la musica nazionalpopolare riempie le giornate italiane. Un evento, quello di, che genere un indotto diretto e indiretto in aumento. I più fortunati, quelli che cioè sono riusciti ad acquistare i biglietti per guardare i cantanti esibirsi dal vivo non hanno però dovuto spendere una follia: i posti in galleria partivano dai 110 euro mentre per la platea ne servivano 200. Sempre dalla platea ladi sabato 10 febbraio saliva a 730 euro. Per ...