Sanremo 2024 | prof di Amici punge Annalisa e tira le orecchie alla sala stampa | i commenti social

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Mancano ancora molte ore a quella che sarà “solo” la terza serata del Festival di, ma sulla kermesse canora piovono già critiche e polemiche al vetriolo che non stanno passando affatto inosservate sul web. Dopo i tantisull’esibizione di John Travolta alle prese con Il Ballo del Qua Qua definita da Fiorello come una delle gag più terrificanti della storia della tv italiana, nelle scorse ore è entrata nel mirino di unadiScarrone. Sul suoiloAnna Pettinelli, tornata nel talent show di Maria De Filippi nelle vesti didi Canto, ha punzecchiato l’interprete di Sinceramente, brano con cui è in gara ae che l’ha vista arrivare, in quella che sono ancora le classifiche ...