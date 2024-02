Sanremo 2024 | perché Maninni è salito sul palco dell’Ariston con una matita sull’orecchio – Il video

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Venti punti in più al Fantaper chi ha nella propria squadra Alessio Mininni, in arte. Il cantautore pugliese si è infatti presentato sulcon unadietro un orecchio. Il cosiddetto «bonus della» è stato promosso direttamente dall’Unione Europea per invitare al voto di giugno i telespettatori del Festival di. «Laè simbolo della democrazia e ci ricorda l’importanza di un diritto che abbiamo tutti e che non dobbiamo sprecare: il diritto di voto. Ricorda al tuo cantante preferito di portare unasulse vince la democrazia vinciamo tutti!», era l’appello del Parlamento europeo sui social. February 8,...

Ricominciamo tutto, e quale posto migliore per i Negramaro se non lì dove tutto, perlomeno per il largo pubblico, è cominciato: il Festival di ... ()

Terza serata del festival di Sanremo e la voglia di scoprire i beauty look dei nostri artisti preferiti aumenta. Eccoli in ordine di apparizione ...«Votate per me. Io vorrei andare all'Eurovision, sogno in grande». Loredana Bertè regina della sala stampa al Festival di Sanremo 2024. Il sogno è vincere il ...Altri 15 artisti in gara. E poi il ciclone Teresa Mannino a Sanremo 2024. Le prime avvisaglie si sono già viste in conferenza stampa. La comica, che stasera affiancherà Amadeus ...