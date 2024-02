Sanremo 2024 | Per me vince Annalisa

Leggi tutta la notizia su thegametv

(Di giovedì 8 febbraio 2024)è cominciato e, seppur non lo stia seguendo, dalla Cina ho ascoltato tutte le canzoni in gara grazie ai video caricati sul canale YouTube della RAI. Devo essere sincero: i miei gusti sono “antichi” (o per lo meno cosi mi dicono). A me piace il pop/rock melodico degli anni 2010/2016. Perciò i cantanti che più mi sono piaciuti sono Francesco Renga con Nek e i Negramaro. L’articolo di oggi però è per elogiare la canzone di: “Sinceramente”. Una canzone pop moderna, dance, elegante: Eurovision Song ContestNonostante la canzone disia ben lontana dalle mie preferenze musicali, non posso negare che, durante l’ascolto, il brano riesce a farti muovere. Ti prende lentamente e ti porta quasi inconsciamente a ballare. Si sente in qualche parte ...