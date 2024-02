Sanremo 2024 | peni volanti e poliamore | Rosa Chemical torna a provocare a un anno dal bacio con Fedez

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ildello scandalo, quello dato anell’edizione dello scorso, non ha frenato Amadeus nell’invito a. Collegato dal palcoscenico esterno di Piazza Colombo, l’artista che fece infuriare l’associazione Pro Vita & Famiglia al punto da presentare un esposto (poi archiviato) per atti osceni, oraa cantare Made In Italy e lo fando a. Mentre cantava il brano con cui ha gareggiato l’scorso, alle sue spalle hiniziato a stagliarsi deisorridenti, alternati a cuori, sagome dell’Italia, e numeri con riferimenti al. Nonostante gli abiti sobri e nessuno twerking sul palco, ...