Sanremo 2024 | pagelle terza serata | Russell Crowe sbeffeggia Travolta 10 | Amadeus e Fiorello 5 | Mannino show 9 | Angelina che bomba 9

Vediamo cosa succederà nella Quarta serata di Sanremo 2024 , in onda oggi, venerdì 9 febbraio 2024 e dedicata alle Cover . Ecco tutto sulla ... (comingsoon)

Sanremo – Sono stati 10 milioni e mille, pari al 60.1% , i telespettatori che hanno seguito in media la terza serata del festival di Sanremo (dalle ... (lopinionista)

“Il nostro olio Igp è stato degustato, utilizzato e soprattutto apprezzato dai tanti invitati a Casa Sanremo. Insieme alle pietanze che hanno rappresentato la regione intera, racchiudendo in sé tante ...(Adnkronos) - Sarà Sangiovanni sarà il primo cantante in gara a calcare il palco della quarta serata di Sanremo 2024 dedicata alle cover. Secondo la scaletta resa nota da Amadeus Sangiovanni proporrà ...Tra le artiste di maggior successo in questo Festival di Sanremo, c'è sicuramente Angelina Mango. La cantante è figlia d'arte: il padre, infatti, era Pino Mango, ...