Sanremo 2024 | non si placano le polemiche sull’ospitata di Travolta

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Esplode la polemica Spopola la polemica dopo l'ospitata di John. Ci sarebbe stata della presunta pubblicità occulta in virtù di un logo presente sulle sue scarpe non oscurato. Non solo, il brand, avrebbe contribuito economicamente (ipotesi smentita dai vertici Rai) al cachet di. Oggi, 8 febbraio, il Codacons ha presentato un esposto ad Agcom e Antitrust per aprire una indagine disciplinare. "In fatto di pubblicità occulta e cachet esorbitanti, la Rai perde il pelo ma non il vizio. L'attore risulterebbe infatti essere legato da rapporti commerciali all'azienda di calzature U-Power, e proprio ieri, nel corso del suo intervento al Festival, avrebbe indossato un modello di scarpe del marchio di cui è testimonial, scarpe più volte riprese in primo piano dalle telecamere Rai".