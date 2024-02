Sanremo 2024 | Negramaro | «Che atmosfera di festa | felici di essere primi in radio»

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ecco cosa hanno raccontato inella loro conferenza stampa al Festival didove sono in gara con il brano Ricominciamo tutto In gara al Festival di. In conferenza stampa Giuliano Sangiorgi parla di come sia stato emotivamente forte tornare su quel palco: «Nel 2005 siamo stati subito eliminati, quell’errore tecnico fu un trauma per noi, in questo modo l’abbiamo combattuto, è stata un’emozione incredibile, ce la siamo goduta. Non vediamo l’ora di suonare di nuovo stasera». Accoglienza molto positiva da parte delle, il brano è il più trasmesso del Festival: «Risvegliarci il giorno dopo con il numero uno nelleci fa sperare. Però alla fine conta solo la musica, parliamo di numeri e marketing ma poi ...