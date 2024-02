Sanremo 2024 | Maninni | “Sono stato il più cercato su Google dopo l’annuncio di Amadeus ma va bene Darò il 100%”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024)chi? In molti durantedidel cast del Festival dise lochiesto. Tanto che suc’è stata una impennata delle ricerche sul suo nome,qualche ora. Di questo, che presenta il brano in gara “Spettacolare”, che anticipa il nuovo album, ne è consapevole. “Il mio nome èil più ridie le persone non si ricordavano di me, ma va. Avevo già fattoGiovani l’anno scorso ma mi hanno dimenticato. L’affronto serenamente perché non c’è aspettativa e mi farò conoscere dando il”. La ballad ...