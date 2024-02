Sanremo 2024 | Mahmood in versione tiktoker Tra bacini e linguetta | il vlog dal Festival fa migliaia di visualizzazioni – Video

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Cantante sul palco edietro le quinte.sta facendo impazzire i fan con i suoi “”, cioè un blogin cui racconta la propria giornata, pubblicati su Tiktok. Il cantante, in gara acon il brano “Tuta gold”, ha iniziato ieri, martedì 6 febbraio, a pubblicare le clip in cui, appunta, racconta le sue giornate altra interviste, incontri con altri colleghi in gara e momenti “relax” con tanto di camomilla. Il risultato è esilarante. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giovanni Allevi torna sul palco dopo la malattia e commuove l’Ariston: “Com’è liberatorio essere se stessi” Sanremo – Dopo due anni Giovanni Allevi torna a suonare il pianoforte in pubblico, sul palco ...Sanremo, 8 feb. (askanews) - Emma è in gara al 74° Festival di Sanremo con Apnea, un brano con ci l'artista si presenta in una veste inedita, libera e coerente con il suo attuale percorso musicale e a ...Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, è a Sanremo. Per lei è un ritorno, visto che ha casa in città e ha trascorso molte vacanze in Riviera. Diciannove anni, di Cervere, ha vinto la finale di ...