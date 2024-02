Sanremo 2024 – Magia Diodato-Dargen Poi il pensiero va al cachet che John Travolta ha chiesto per umiliarsi così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ed eccoci arrivati alla seconda serata del 74 Festival di, durante la quale si esibiranno solo 15 dei 30 cantanti in gara. Il pubblico in sala già gongola “Mica son scemo io! Ho preso il biglietto per oggi, visto che cantano solo in 15. Alle 23.30 massimo siamo a cena!”. Certo, come no? Amadeus condanna anche stasera gli italiani ad una folle diretta di quattro ore e mezza. Anche oggi, panino al sacco! Partiamo subito con una simpaticissima idea del direttore artistico, che per mettere più a loro agio i cantanti che stasera non si esibiranno, decide di fargli presentare i loro colleghi “in servizio”. Stessa solfa domani. Tu pensa: questi hanno un solo giorno libero, in questa settimana di delirio e Amadeus che fa? Gli occupa pure quello!si ama, ma Ama un po’ meno. E poi… arriva Giorgia e immediatamente ci si domanda perché, ...