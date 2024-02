Sanremo 2024 | le pagelle di Selvaggia Lucarelli | col Ballo del Qua Qua di John Travolta siamo oltre l’imbarazzo 0 | Giorgia con abiti non azzeccati e non solo | Dargen D’amico ritratta 0

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024)Lei ce l’ha messa tutta, s’è visto l’impegno e il desiderio di non fare la bella figurina sul palco. Nonostante questo, non è una conduttrice e si vede, la sua voce (incredibile quando canta) nel parlato è curiosamente fastidiosa, le gag erano troppo recitate con lei che finiva per essere volenterosa ma un po’ guitta. No so poi chi l’abbia aiutata nello styling ma era tutto sbagliato e mortificante per la sua bellezza androgina. E’ entrata vestita da spalla di Charlie Chaplin con stivaloni improbabili, poi in abito charleston triste con le scarpe tacco medio e infine con un abito nero completamente sbracciato e aperto sulla schiena che boh, perchè? Poi certo, come ha detto Amadeus, per fortuna a lui mesi fa è venuta in mente un’idea geniale: farle cantare sul palco i suoi pezzi migliori. Un guizzo sorprendente. E noi che pensavamo la facesse pattinare sul ...