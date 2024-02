Sanremo 2024 | le pagelle della terza serata | i voti a cantanti e canzoni

terza serata del 74esimo Festival di Sanremo . Si esibiscono i restanti 15 cantanti in gara che non si sono esibiti ieri sera. Chi ha cantato ... (dilei)

Non l’ha presa bene Amadeus , e non ha fatto nulla per nasconderlo. Dopo la seconda serata di ieri, ha fatto molto discutere l’ospitata di John ... (tpi)

Il dramma delle morti sul lavoro arriva a Sanremo 2024. Al fenomeno delle morti bianche è dedicata la canzone L’uomo nel lampo che Stefano Massini e Paolo Jannacci portano sul palco dell’Ariston nella ...Quindici artisti si esbiscono per la seconda volta, presentati dai colleghi/colleghe che hanno cantato la sera precedente. Rimane sempre interessante vedere come si evolvono le canzoni, chi cresce e c ...Loredana Bertè è una delle protagoniste indiscusse di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante è in gara con il brano "Pazza", che racconta la rivincita di una donna che, per molto ...