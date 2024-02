Sanremo 2024 | le pagelle della seconda serata | Giorgia splende | Rosa Chemical anche quest’anno no | Alfa avrebbe bisogno di un Beta | viva Ruggiero

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ad aprire lain solitaria è. Chi ènon c’èdi spiegarlo. 8 Renga e Nek – Pazzo di te. Chissà qual è il loro segreto per essere identici nel tempo come nemmeno Cher. Criogenesi? Comunque, quest’estate aggiungeranno date al tour ma il pezzo non rende onore alla loro carriera. Candidati al purgatorio 6 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il completo scuro con vbrillantini della prima serata lascia a un look più da lui. Più da Geolier . Con felpa e cappuccio, mezze maniche e tatuaggi in ... ()

Simpatico siparietto sul palco del teatro Ariston nel corso della seconda serata del festival di Sanremo. Angelina Mango, dopo aver presentato i The Kolors, ha incoraggiato la band con una frase in ...L'attore, super ospite della seconda puntata, fa impazzire il Festival e l'Italia: tutte le ironie, i meme e gli sfottò sul web ...La decisione di Jannik Sinner di non partecipare in qualità di ospite alla 74esima edizione del Festival di Sanremo continua in qualche modo a far parlare con Amadeus che, secondo i social, potrebbe ...