Sanremo 2024 | le pagelle dei look della seconda serata Bocciata Emma | Giorgia che stile

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ghali. Ci colpisce inevitabilmente il collettocamicia usato come accessorio… chissà se da domani i colletti sostituiranno cravatte e papillon passate di moda? Bello il maxi blazer con fodera a vista grazie al risvoltomanica. Più che unci sembra un vero costume di scena che ricorda un po' il film The Greatest Showman. Voto:7.5 Fred De Palma. Elegante con pantaloni sartoriali e con il suo solito tocco Aggressive dato dall’effetto devorè sulla maglia, come se avessero tentato di strappargliela di dosso. Fisico valorizzato dall’aderenza del top e dalle linee del gilet e dei pantaloni. Bello e dannato elegantemente vestito. Voto 9 La Sad continuano a non convincerci nella loro versione colorful del punk. La faccia di Amadeus sul retrogiacca ci ha strappato un sorriso e premiamo la simpatia. ...

“E’ il quarto anno che ci ospitate, grazie al Festival di Sanremo, grazie alla Rai e grazie Ama, il mondo olimpico vi è molto grato, sarà un grande evento”, ha detto Malagò CANTANTI IN GARA – Questo l ...Sanremo 2024, la cronaca in diretta della seconda serata del Festival La cronaca minuto per minuto della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, in diretta dal Teatro Ariston Nuovo appuntamento c ...Il video in questione, assente al link di riferimento nella sezione Sanremo 2024 del sito Rainews, è stato poi ripristinato, così come l'aggiornamento della diretta della prima conferenza stampa di ...