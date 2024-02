Sanremo 2024 | le mascotte di Milano-Cortina 2026 arrivano a Casa Coca-Cola

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) –, Partner della 74esima edizione del Festival di, oggi ha accolto leufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici diin, uno spazio conviviale dove il brand offre agli ospiti un rinfrescante momento di pausa e omaggia il connubio con una delle eccellenze del nostro Paese: la pizza, icona della tradizione italiana. Il 74° Festival diha preso il via martedì 6 febbraio e terrà compagnia a milioni di telespettatori fino alla serata finale di sabato 10 febbraio. Nella serata di ieri, mercoledì 7 febbraio, sono state annunciate per la prima volta sul palco più importante d'Italia ledei. Saranno Tina e Milo, due vivacissimi ermellini con la loro attitudine ingegnosa e propositiva, a raccontare al mondo l'energia, l'entusiasmo e il calore dello spirito italiano contemporaneo. Tina, ladal manto chiaro rappresenterà i Giochi Olimpici Invernali del. Milo, il fratello dal manto bruno, sarà invece il testimonial dei prossimi Giochi Paralimpici Invernali. I loro nomi sono i diminutivi di quelli delle due località protagoniste: Tina da, Milo da. Tina creativa e concreta è una gran curiosona. Milo, resiliente e sognatore, ha un vero e proprio debole per la pizza, ama giocare sulla neve e nel tempo libero realizza strumenti musicali di pura fantasia. Nulla può fermare Milo che pur essendo nato senza una zampa ha imparato a camminare con la propria coda. Nella giornata di oggi, le duesono arrivate in. Ad accompagnarle Valentina Marchei – atleta Olimpica di pattinaggio di figura sul ghiaccio, oggi Head of Ambassador Programme per Fondazione– e Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Games. "È con orgoglio che accogliamo inleufficiali dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, in uno spazio nato anche per celebrare il profondo legame che ci unisce all'Italia dal 1927 e per omaggiare una delle eccellenze del nostro Paese, la pizza", afferma Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Games. "Questa partnership per noi ha un significato che va ben oltre lo sport perché i Giochi sono una opportunità per creare un'ulteriore connessione con il Paese e per dare il nostro contributo per lasciare un'eredità positiva". Il legame trae lo sport nasce da lontano: onestà, inclusione e aggregazione, ma anche ottimismo e condivisione di una passione sono tra i principi cardine di, che hanno portato l'azienda a supportare da sempre il mondo dello sport. Dal 1928 TheCompany è sponsor del Movimento Olimpico quando ad Amsterdam accompagnò per la prima volta gli atleti in gara. Un impegno di cui l'azienda è profondamente fiera, tanto da rinnovarlo fino al 2032 come partner più longevo nella storia delle Olimpiadi. Con orgoglioha sostenuto il Comitato Olimpico in occasione dinel 1956, di Roma nel 1960 e di Torino nel 2006. Con la stessa passione con cui ha avuto l'onore di affiancare i Giochi Olimpici nelle precedenti edizioni svoltesi in Italia, l'azienda sarà accanto a tutti gli atleti e appassionati durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di, pronti a dare il proprio contributo per lasciare un'eredità tangibile e di lungo termine alle comunità e fare sì che questa diventi un'ulteriore occasione di crescita per chi comeopera in questo Paese.