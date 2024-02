Sanremo 2024 | l’agenzia di Sinner | “Ha scelto da solo e ha fatto bene”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’azzurro non ha accettato l’invito per il Festival diCome noto, Janniknon ha accettato di salire sul palco dell’Ariston per il Festival didopo la vittoria degli Australian Open. Amadeus ci ha provato con un invito pubblico per poi “ritrattare” e dire che qualsiasi scelta avrebbe presa sarebbe stata ben accetta. A Fanpage in esclusiva ha parlato Fabio Della Vida, manager sportivo e talent scout che lavora per la StarWing,di management che si occupa della gestione di Jannik. “? Nessuna ingerenza del, l’ha deciso lui e habenissimo secondo me.genera sentimenti contrastanti, a me non piace, anche se lo vedevo da piccolo ed era divertente con ...