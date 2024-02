Sanremo 2024 La top 5 della seconda serata | Geolier scalza Loredana Bertè

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 7 febbraio- E’ terminata lapuntata di. Ad essersi fronteggiati sul palco stavolta solo 15 cantanti presentati, in un format di nuova sperimentazione, dagli altri 15. Non sono mancati i siparietti (Alfa che spazza in terra, il ballo del qua qua di John Travolta), i momenti commoventi (il grande ritorno del maestro Allevi, le performance sempre toccanti di Giorgia). Avevamo lasciato in testacon la sua “Pazza”. Ed ecco come la classifica è mutata, dopo il voto del telespettatori e delle radio. La top 5puntatacon “I p me, Tu p’ te” Irama con “Tu no” Annalisa con “Sinceramente”con “Pazza” Mahmood con “Tuta gold” ilfaroonline.it è su GOOGLE ...