Sanremo 2024 | la terza serata parte bene con Teresa Mannino

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 8 febbraio 2024), daje. La(qui tutto il programma)con il rimbrotto di Amadeus: «Si è parlato troppo di John Travolta e troppo poco di Giovanni Allevi». Poi la prima standing ovation per la “presentatrice” Loredana Bertè: «ti ama». E il Va, pensiero di Verdi del Coro della Fondazione Arena di Verona. Grande attesa per l’italiano Russell Crowe. E per Eros Ramazzotti. Il ragazzo di ieri, nonno Eros Ramazzotti, torna a cantare la sua Terra promessa che festeggia 40 anni: siamo i ragazzi di oggi… Finalmente si ride con, che spunta dalle scale dell’Ariston: «Non scendo, queste scale non servono a niente, ci sono ...