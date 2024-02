Sanremo 2024 | la terza serata | commenti a caldo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Alle 20.40, su RaiUno, la secondadella 74^ edizione del Festival dicondotta da Amadeus. Con lui sul palco Teresa Mannino. Si esibiranno sul palco 15 Big in gara, eccezionalmente presentati dagli altri 15 che questa sera non canteranno. Clicca QUI per vedere l’ordine di uscita dei cantanti e da chi saranno presentati. Le canzoni saranno giudicate dal Televoto e dalla Giuria delle Radio, con un peso del 50% ciascuno. Verrà presentata solo la classifica delle prime 5 posizioni. Tra i super ospiti dellaRussell Crowe che sarà sul palco dell’Ariston con la sua band, Eros Ramazzotti che festeggerà i 40 anni di “Terra promessa”. Presenti anche Sabrina Ferilli ed Edoardo Leo. Stefano Massini e Paolo Jannacci dedicheranno un dialogo in musica alle morti sul lavoro. Tornerà sul palco dell’Ariston anche Gianni ...