Sanremo 2024 | la scaletta della terza serata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 8 febbraio 2024)- US Rai Ecco ladel Festival di, con tutti gli orari delle esibizioni in programma, in particolare quelle dei cantanti in gara (canteranno in 15, presentati dagli altri 15 che si sono esibiti ieri). L’ora di chiusura è fissata alle 1:40. 20.45: Ingresso Amadeus 20.49: Inizio gara + codici televoto 20.53: Presentatore Loredana Bertè 20.55: Il Tre 21.01: Presentatore Alfa 21.03: Maninni 21.09: Presentatore Fred De Palma 21.11: bnkr44 21.17: Pubblicità 21.23: Coro Fondazione Arena di Verona 21.31: Presentatore Clara 21.33: Santi Francesi 21.39: Discesa Teresa Mannino 21.44: Presentatore Il Volo 21.46: Pubblicità 21.52: Mr.Rain 21.58: Amadeus raggiunge Massimo Giletti in platea 22.01: Eros ...