Sanremo 2024 | la scaletta della terza serata | ospiti | orari | ordine di uscita degli artisti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ecco ladi, in programma stasera, giovedì 8 febbraio: arrivano Russell Crowe ed Eros Ramazzotti, si esibisce l'altra metàin gara. Ladiannuncia una puntata gemellaprecedente, con 15 esibizioni (ciascuna presentata dagliche hanno cantato ieri sera), piùe soprattutto una durata minore (dovrebbe terminare intorno all'1:30 di notte. Ladi giovedì 8 febbraio Impresa non facile per Teresa Mannino, co-conduttrice nelladi giovedì 8 febbraio, ...