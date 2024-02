Sanremo 2024 | la polemica ‘passivo aggressiva’ di Amadeus | «Si è parlato troppo di John Travolta ma credo non si sia dato il giusto spazio alla testimonianza di Allevi»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 8 febbraio 2024)non le manda a dire. Ma sarebbe stato meglio tacere. Apertura con venapernella terza serata del Festival di. Prima di dare iniziogara, il conduttore e direttore artistico della kermesse canora, rimarcando quanto già affermato in conferenza stampa, ha infatti voluto esprimere il suo dissenso per le troppe polemiche su, protagonista di un numero poco riuscita e di una sospetta pubblicità occulta. Breve discorso, dai toni passivi aggressivi, che ha tradito un evidente nervosismo. “In molti mi chiedono in questi giorni: ‘Ama, ma sei felice?’. Io sono felicissimo e per questa felicità voglio dire grazie a tutti voi, a ...