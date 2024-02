“Sanremo 2024” | la performance di Giorgia scatena i social | «Ha fatto i buchi al microfono»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) News Tv, La cantantehail suo debutto come co-conduttrice affianco ad Amadeus per la seconda serata del Festival diandata in onda ieri sera, mercoledì 7 febbraio, su Rai1. L’artista è stata omaggiata per i 30 anni dall’uscita del suo singolo “E poi” e ha regalato agli spettatori unafuori dal comune. Ecco come ha commentato i fan. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: “Terrificante”: John Travolta a, finisce malissimo Leggi anche:, il monologo da brividi di Giovanni Allevi emoziona l’Italia interaco-conduttrice a “” Nella sua lunga carriera,ha solcato il palco del Festival di...

Altro giro, altra corsa: altri meme. Anche la seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo ha suscitato l’ilarità dei social, che non ha risparmiato nessuno. A partire dall’apertura c ...Curiosità come sempre per gli abiti dei cantanti in gara a Sanremo. Andiamo a scoprire chi cura gli outfit dei Negramaro. Chi veste i Negramaro a Sanremo 2024 A vestire i Negramaro a Sanremo è Rebecc ...Da qualche anno i telespettatori possono seguire il Festival di Sanremo anche in modo più interattivo. Il pubblico da casa, infatti, può partecipare in modo divertente alla gara, creando la propria ...