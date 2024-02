Sanremo 2024 | la diretta della terza serata | arrivano Gianni Morandi e Russell Crowe | Eros Ramazzotti festeggia 40 anni di “Terra promessa” – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Archiviata la seconda, con tanto di polemica legata alla presenza di John Travolta, prosegue la lunga cavalcata del Festival di. Siamo al terzo appuntamento con la kermesse guidata da Amadeus e assisteremo all’esecuzione delle 15 canzoni che non sono state performate ieri sera. Tanti gli ospiti in programma: daa Sabrina Ferilli passando per imenti del 40°versario didi. Co-conduttrice è Teresa Mno. LA CRONACAMINUTO PER MINUTO 20.45 – L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.