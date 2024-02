Sanremo 2024 la diretta della terza serata | Amadeus replica alle polemiche su John Travolta | “Se ne è parlato troppo | ci accettiamo in tutta la nostra leggerezza” – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Archiviata la seconda, con tanto di polemica legata alla presenza di, prosegue la lunga cavalcata del Festival di. Siamo al terzo appuntamento con la kermesse guidata dae assisteremo all’esecuzione delle 15 canzoni che non sono state performate ieri sera. Tanti gli ospiti in programma: da Gianni Morandi a Sabrina Ferilli passando per i festeggiamenti del 40° anniversario di Terra Promessa di Eros Ramazzotti. Co-conduttrice è Teresa Mannino. LA CRONACAMINUTO PER MINUTO 20.55 – Il tempo di dare i codici degli artisti in gara e si parte con la gara. Loredana Bertè presenta Il Tre con Fragili. A fine performance fa un’osservazione parlando a macchinetta senza prendere fiato: “Per tanti anni non ho trovato un posto nel ...