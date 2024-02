Sanremo 2024 | la conferenza stampa giovedì 8 febbraio

Ieri sera, al Festival di Sanremo 2024 , Giorgia ha affiancato Amadeus come co-conduttrice: ecco come Emanuel Lo ha commenta to la sua esibizione! (comingsoon)

Geolier si impone nella seconda serata del Festival di Sanremo ed entra nel podio dei bookmaker per la vittoria finale: in una notte la quota del rapper napoletano è scesa da 6,50 a 3,75 su Snai. Al s ...La seconda è andata. E Sanremo 2024 è già pronto a tornare stasera in tv, mercoledì 8 febbraio. Co-conduttrice della serata al fianco di Amadeus, Teresa Maninno.La finale di Sanremo 2024 può attendere. Prima, o almeno fino alle 20, il palcoscenico principale non sarà quello dell’Ariston, tra cantanti, Amadeus e orchestra. Il palcoscenico più guardato sarà que ...