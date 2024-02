Sanremo 2024 | la classifica dopo la seconda serata del Festival

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 , andata in onda mercoledì 7 febbraio, ha presentato una significativo cambiamento dal formato ... ()

seconda puntata di Sanremo e seconda Classifica provvisoria del Festival. Ieri sera a giudicare i cantanti in gara, soltanto 15 dato che i restanti ... ()

Sanremo 2024 - pagelle look seconda serata : John Travolta iconico (10) - Angelina Mango "pensati zingara" (5) - Bertè piumata (7)

seconda serata di Sanremo 2024: Giorgia co-conduttrice in Dior, Amadeus in blu e qualche trovata pop. I La Sad si presentano con Ama in versione ... (ilmessaggero)