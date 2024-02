Sanremo 2024 | la classifica della seconda serata | Geolier ribalta tutto | Bertè scivola quarta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nellapuntata del Festival disi sono esibiti 15 dei 30 artisti in gara, presentati dai loro colleghi che canteranno nella terza. Martedì 6, esordio74esima edizione del Festival, la GiuriaSala Stampa aveva premiato Loredana Berté con Pazza, regalandole la prima posizione. Dietro di lei Angelina Mango e Annalisa, a comporre un podiofemminile. Quarto e quinto Diodato e Mahmood, che il Festival o hanno già vinto. Mercoledì a decidere laprovvisoria è il Televoto del pubblico, al 50 per cento, e le Radio – circa 200 da tutta Italia – per l’altro 50 per cento. Questa la loro scelta:Irama Annalisa LoredanaMahmood Lo speciale...