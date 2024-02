Sanremo 2024 | John Travolta | “Si può morire perché ci spezzano il cuore | e io ho deciso di non spezzarlo a nessuno”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Una lezione di vita imparata da un Maestro come Federico Fellini.durante la seconda serata del Festival diè stato accolto sulle note della musica composta da Nino Rota per La strada di Fellini e ha spiegato a Giorgia, co-conduttrice per una notte: “Quando avevo quattro anni ho visto La strada per la pima volta con mamma e papà e mi è piaciuto moltissimo quel film. Mi sono innamorato di Giulietta Masina… Non ho mai capitoè morta, mio papà mi aveva detto che era mortale avevano spezzato ile ho riposto che non sapevo si potesseciil“. E ha concluso: “Da lì hoche io non avrei mai spezzato ila ...