Sanremo 2024 | John Travolta non firma la liberatoria per il ballo del qua qua | “Non si potrà più vedere in tv”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nel bel mezzo del Festival diarriva la polemica che travolge la kermesse. A fornirla è, nomen omen,. Già protagonista di un affair che riguarda le scarpe di cui è testimonial e sulle quali grava l’ombra della pubblicità occulta, l’attore sembra intenzionato a voler rimuovere dagli occhi di tutti noi la sua performance deldel qua qua di ieri sera. Trainato da Amadeus e Fiorello, infatti, la star si è esibita nel celebre balletto che però è stato aspramente criticato sui social. Un numero che avrebbe messo in ridicolo lo stesso, non così felice di prestarsi a questo momento leggero. E allora non resta che cancellare tutto: Eleonora Daniele a Storie italiane fa sapere chenon hato laper ...